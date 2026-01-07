cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
BACS warnt vor Betrug beim E-Vignette Kauf
Quelle: Depositphotos

BACS warnt vor Betrug beim E-Vignette Kauf

Kurz vor dem Ablauf der Autobahnvignette nehmen Betrugsversuche rund um die Schweizer E-Vignette zu. Phishing-Mails und gefälschte Verkaufsseiten können Daten abgreifen oder ungültige Vignetten verkaufen.
7. Januar 2026

     

Beim Onlinekauf der Schweizer E-Vignette geraten derzeit mehr Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter in Betrugsfallen, weil viele vor dem 31. Januar eine neue Vignette brauchen. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) warnt, dass vermehrt Phishing-E-Mails im Umlauf sind, die eine angeblich gesperrte E-Vignette wegen eines Abrechnungsproblems melden und zur schnellen Aktualisierung von Zahlungsdaten über einen Link auffordern.

Nach Angaben der Behörde führt der Link auf eine täuschend echte Kopie der offiziellen Seite, auf der Kreditkarten- und Personendaten abgefragt werden, die danach bei Betrügern landen. Zusätzlich meldet die Cybersicherheitsstelle gefälschte Verkaufsseiten, die über Werbeanzeigen in Suchmaschinen weit oben erscheinen und den Kaufprozess seriös wirken lassen, während Betroffene am Ende für eine ungültige Vignette bezahlen und ihre Daten abgeben.


Neben klar betrügerischen Seiten gebe es laut der Bundesstelle auch Drittanbieter, die eine gültige E-Vignette liefern, aber über dem offiziellen Preis verkaufen, teils mit hohen Zusatzgebühren. Die Behörde nennt zudem ähnliche Fälle bei Onlinekäufen für Österreich, bei denen Seiten die Autobahnbehörde Asfinag imitieren, und verweist auf weitere Länder mit E-Vignettensystemen, bei denen ebenfalls betrügerische Angebote zunehmen. Als Schutz rät die Cybersicherheitsstelle, Vignetten über offizielle Behördenkanäle zu kaufen, keine Zahlungsdaten über Links aus E-Mails oder SMS einzugeben und bei Suchergebnissen besonders auf als "gesponsert" markierte Werbelinks zu achten. (dow)


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER