CES: HP packt den KI-PC in die Tastatur

Das Modell Eliteboard G1a von HP
, an der CES 2026 brandneu vorgestellt und mit einem CES Innovation Award ausgezeichnet, erinnert vom Formfaktor her an den Raspberry Pi 500: Der komplette PC ist in die Tastatur integriert – zusätzlich braucht es nur noch eine Maus und einen Monitor. Laut HP handelt es sich bei der Neuheit um den kleinsten und leichtesten KI-PC des Hauses, er soll sich so an jeden Arbeitsbereich anpassen.
Angetrieben wird der KI-PC im Keyboard von einem AMD-Prozessor, bis maximal zum Ryzen AI 350 Pro mit acht Kernen. Die integrierte NPU leistet bis zu 50 TOPS, die integrierte Grafik vom Typ Radeon 800 unterstützt bei 60 Hz Bildwiederholfrequenz bis zu vier 4K-Monitore. Zwei SO-DIMM-Slots nehmen nehmen bis zu 64 GB RAM auf, die interne PCIe Gen 4-NVMe-SSD speichert bis zu 2 TB Daten. Mit an Bord sind USB-4- und USB-C-Anschlüsse samt Power Delivery bis 65 W, Wi-Fi 6 oder 7 sowie Bluetooth 5.3 oder 6.0. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte GaN-Netzteil, das den integrierten, austauschbaren Akku auflädt, der eine Laufzeit von 3,5 Stunden bieten soll. Ebenfalls mit im Gehäuse sind Stereo-Lautsprecher und ein Stereo-Mikrofonarray. Das Gerät wiegt inklusive Batterie 768 Gramm.
Passend zum Keyboard-PC präsentiert HP einen 4K-Monitor der HP Series 7 Pro in NeoLED-Technoloigie, positioniert als "neuer visueller Hub für die Zukunft der Arbeit". Das Eliteboard G1a ist hierzulande voraussichtlich ab März 2026 zu Preisen ab 1199 Franken erhältlich. Den Series-7-Pro-Monitor gibt es ebenfalls ab März diesen Jahres, er soll ab 1099 Franken kosten.
(ubi)