Neues Design und Task Chat für Microsoft Planner

Microsoft kündigt eine neue, modernisierte Oberfläche für seine App Planner an, was sowohl für Planner in Teams als auch für den Basic-Plan gilt. Das neue Interface soll mehr Leistung sowie ein konsistentes Planungserlebnis bringen. Nutzer sollen mit der neuen Oberfläche auf einfachere Weise als in der bisherigen Version das finden, was sie benötigen: "Sie reduziert visuelle Unordnung, verbessert das Layout und die Abstände und schafft einen fokussierteren Arbeitsbereich".
Neben der generalüberholten User Experience wartet Planner nun auch im Basic-Plan mit dem Feature Task Chat auf. Damit können Konversationen direkt innerhalb von Tasks geführt werden, inklusive Mentions, Rich Text, Emojis und Benachrichtigungen: Mitglieder, die im Task erwähnt werden, werden in ihrem Teams-Aktivitätsfeed und via E-Mail automatisch benachrichtigt. Beim Klick auf die Benachrichtigung erscheint die Task-Karte mit zusätzlichen Informationen.
Bisher erhielten alle beteiligten User zu jedem Task-Kommentar eine Benachrichtigung, neu gilt dies nur noch für spezifisch erwähnte Nutzer. Laut Microsoft
waren Mentions in Tasks eines der vonseiten der Planner-Community am meisten nachgefragten Features. Der neue Konversationsmodus mit Mentions bleibt zunächst dem Basic-Plan vorbehalten, Premium-Pläne sollen später folgen. Eine weitere Neuerung für Basic-Nutzer ist eine dedizierte Ansicht für Ziele: In der Goal View können Teams klar definierte Ziele festlegen. Dies soll dabei helfen, die Arbeiten zu priorisieren. Die Ziele können überdies mit Tasks verknüpft werden. Der Zugriff auf die Zielansicht im Basic-Plan setzt allerdings entweder eine Premium-Lizenz von Planner oder eine Copilot-365-Lizenz voraus.
