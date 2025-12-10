Meeting Recording in Teams für alle M365-Abos

Microsoft reagiert auf einen laut eigenen Angaben sehr oft geäusserten Wunsch seiner Nutzerschaft und schaltet die Recording-Funktion für Teams für sämtliche M365-Abos frei. Zusätzlich zum Recording eines Teams-Meetings wird der aufgenommene Inhalt im Anschluss auch 30 Tage lang in der Microsoft-Cloud gespeichert und kann in dieser Zeit heruntergeladen werden.
Wie von den Business-Abos von M365 bekannt, sehen alle Meeting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, wenn ein Gespräch aufgezeichnet wird. Die Aufnahmen sind im Anschluss für alle, die am Call teilgenommen haben, verfügbar und können auch innerhalb von Teams nochmal abgespielt werden.
Die Abos, die neu in den Genuss von Meeting Recordings in Microsoft
Teams kommen, sind Microsoft 365 Personal, Family und Premium. Voraussetzung für die Nutzung ist eines der aufgelisteten Abos und die neueste Version der App.
Gestartet wird die Aufnahme während des Calls über das Menü oben rechts mit den drei Punkten (siehe Bild).
(win)