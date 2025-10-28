cnt
Teams verrät bald, wo man arbeitet
Quelle: Depositphotos

Teams verrät bald, wo man arbeitet

Ein neues Teams-Feature soll demnächst darüber informieren, an welchem Ort ein Nutzer arbeitet. Zur Lokalisierung des Arbeitsorts werden WLAN-Signale verwendet.
28. Oktober 2025

     

Microsoft arbeitet an einem neuen Feature für seine Kollaborationsplattform Teams. In Zukunft soll Teams den Arbeitsort automatisch anpassen, wenn das Arbeitsgerät sich in einem firmeneigenen WLAN anmeldet. Der Hersteller hat dies in einem Post der Microsoft 365 Roadmap wie folgt geschildert: "Wenn Nutzer sich mit dem WLAN ihrer Organisation verbinden, kann Teams bald automatisch ihren Arbeitsort aktualisieren, um das Gebäude anzuzeigen, in dem sie arbeiten".


Mit anderen Worten: Der Chef erfährt, wo seine Mitarbeitenden im Moment gerade arbeiten – ob im Firmenbüro, in der Kantine oder in einem Home Office, das mit den Firmen-WLAN verbunden ist. Ganz so einfach ist es aber nicht: Das Feature ist standardmässig deaktiviert, jeder Nutzer muss es per Opt-in freigeben. Im Moment befindet sich die Funktion in Entwicklung. Der Rollout soll aber bereits im Dezember 2025 beginnen. Die automatische Aktualisierung des Arbeitsorts wird dann in den Desktop-Apps für Windows und MacOS funktionieren. (ubi)


Teams kommt mit Audio-Zusammenfassungen

 8. September 2025 - Das neue Teams-Feature Audio Recaps generiert per KI aus Transkripten von Meetings Podcast-artige Audio-Zusammenfassungen in verschiedenen Stilarten. Es steht aktuell einem beschränkten Nutzerkreis zur Verfügung.

Copilot wird vorläufig keine Teams-Bildschirme beobachten

 25. August 2025 - Microsoft verzichtet vorläufig auf eine Copilot-Funktion in Teams, die dem Assistenten Einblick in geteilte Bildschirme erlaubt hätte. Jetzt soll der Rollout in einem Jahr erfolgen.

Microsoft Teams bringt Storyline - Social Feed fürs Büro

 1. Juli 2025 - Mit der neuen Funktion Storyline bringt Microsoft eine Social-Media-ähnliche Komponente direkt in den Teams-Hauptclient. Mitarbeitende erhalten damit eine persönliche Plattform für Updates, Gedanken und Erfahrungen – unabhängig von klassischen Teamstrukturen.


