Teams verrät bald, wo man arbeitet

Microsoft arbeitet an einem neuen Feature für seine Kollaborationsplattform Teams. In Zukunft soll Teams den Arbeitsort automatisch anpassen, wenn das Arbeitsgerät sich in einem firmeneigenen WLAN anmeldet. Der Hersteller hat dies in einem Post der Microsoft
365 Roadmap wie folgt geschildert: "Wenn Nutzer sich mit dem WLAN ihrer Organisation verbinden, kann Teams bald automatisch ihren Arbeitsort aktualisieren, um das Gebäude anzuzeigen, in dem sie arbeiten".
Mit anderen Worten: Der Chef erfährt, wo seine Mitarbeitenden im Moment gerade arbeiten – ob im Firmenbüro, in der Kantine oder in einem Home Office, das mit den Firmen-WLAN verbunden ist. Ganz so einfach ist es aber nicht: Das Feature ist standardmässig deaktiviert, jeder Nutzer muss es per Opt-in freigeben. Im Moment befindet sich die Funktion in Entwicklung. Der Rollout soll aber bereits im Dezember 2025 beginnen. Die automatische Aktualisierung des Arbeitsorts wird dann in den Desktop-Apps für Windows und MacOS funktionieren.
(ubi)