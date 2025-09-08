cnt
Teams kommt mit Audio-Zusammenfassungen
Quelle: Microsoft

Teams kommt mit Audio-Zusammenfassungen

Das neue Teams-Feature Audio Recaps generiert per KI aus Transkripten von Meetings Podcast-artige Audio-Zusammenfassungen in verschiedenen Stilarten. Es steht aktuell einem beschränkten Nutzerkreis zur Verfügung.
8. September 2025

     

Microsoft hat mit dem Rollout eines neuen Teams-Features begonnen: Die Collaboration-Plattform bietet neu KI-generierte Audio-Zusammenfassungen, sogeannnte Audio Recaps, von Meetings im Stil eines Podcasts. In der Ankündigung weist Microsoft darauf hin, dass es wie bei GenAI generell auch beim neuen Teams-Feature zu Halluzinationen und anderen Ungenauigkeiten kommen kann. Welches LLM dafür eingesetzt wird, verschweigt Microsoft dagegen.

Für die Zusammenfassung können bis zu acht Transkripte von Meetings kombiniert werden, daraus entsteht ein einzelnes Audio-File, in dem die wichtigsten Punkte des Meetings, Entscheidungen und Aktionspunkte zusammengefasst sind. Man hat dabei die Wahl zwischen drei verschiedenen Stilarten: "Executive" konzentriert sich auf strategische Erkenntnisse, die von zwei Moderatoren präsentiert werden. "Newscast" liefert die blossen Fakten, präsentiert von einem Moderator. Und "Casual" ist ein Format mit zwei Moderatoren im Konversationston.


Audio Recaps können sowohl mit den Desktop- und Web-Versionen von Teams als auch via Android- oder iOS-App generiert werden. Das Feature funktioniert momentan nur auf Englisch und steht vorerst Nutzern der Teams Public Preview sowie von Microsoft 365 Targeted Release zur Verfügung. (ubi)


EU könnte Microsofts Teams-Trennung von Office annehmen

 7. September 2025 - Microsoft könnte eine Kartellstrafe der EU vermeiden: Brüssel will dem Vernehmen nach das Angebot akzeptieren, Teams aus Office- und Microsoft-365-Paketen zu trennen, Preise ohne Teams zu senken und die Interoperabilität zu verbessern. Die Entscheidung wird in den kommenden Wochen erwartet.

Microsoft Teams mit grossem August Update

 1. September 2025 - Microsoft erweitert Teams im August um neue Funktionen – von kombinierten Emoji-Reaktionen über firmenweite Wörterbücher für Copilot bis hin zu ausgebauten Optionen für die Schreibtischbuchung.

Microsoft passt Preise für Online Services an

 18. August 2025 - Microsoft ändert auf den 1. November 2025 die Preise fürs Enterprise Agreement (EA) und Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). Was das fürs Budget heisst, muss man mit seinem Reseller anschauen.


