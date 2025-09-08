Teams kommt mit Audio-Zusammenfassungen

Microsoft hat mit dem Rollout eines neuen Teams-Features begonnen: Die Collaboration-Plattform bietet neu KI-generierte Audio-Zusammenfassungen, sogeannnte Audio Recaps
, von Meetings im Stil eines Podcasts. In der Ankündigung weist Microsoft
darauf hin, dass es wie bei GenAI generell auch beim neuen Teams-Feature zu Halluzinationen und anderen Ungenauigkeiten kommen kann. Welches LLM dafür eingesetzt wird, verschweigt Microsoft dagegen.
Für die Zusammenfassung können bis zu acht Transkripte von Meetings kombiniert werden, daraus entsteht ein einzelnes Audio-File, in dem die wichtigsten Punkte des Meetings, Entscheidungen und Aktionspunkte zusammengefasst sind. Man hat dabei die Wahl zwischen drei verschiedenen Stilarten: "Executive" konzentriert sich auf strategische Erkenntnisse, die von zwei Moderatoren präsentiert werden. "Newscast" liefert die blossen Fakten, präsentiert von einem Moderator. Und "Casual" ist ein Format mit zwei Moderatoren im Konversationston.
Audio Recaps können sowohl mit den Desktop- und Web-Versionen von Teams als auch via Android- oder iOS-App generiert werden. Das Feature funktioniert momentan nur auf Englisch und steht vorerst Nutzern der Teams Public Preview sowie von Microsoft 365 Targeted Release zur Verfügung.
(ubi)