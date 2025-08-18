cnt
Microsoft passt Preise für Online Services an
Microsoft ändert auf den 1. November 2025 die Preise fürs Enterprise Agreement (EA) und Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). Was das fürs Budget heisst, muss man mit seinem Reseller anschauen.
Microsoft nimmt Anpassungen an den Preisen für Business-Abos vor. Und in einigen Fällen dürfte dies wohl auch in einer Preiserhöhung resultieren. Das "Pricing Consistency Update" für Microsofts Online Services betrifft sowohl das Enterprise Agreement (EA) als auch das Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), On-Premises-Lösungen und Education-Abos sind von den Anpassungen ausgeschlossen, genauso wie die Abos der US-Regierung. Wirksam werden die Änderungen schon bald – am 1. November 2025. Ab dann gelten für Vertragserneuerungen und neue Abos der Online Services die aktualisierten Bedingungen.

Microsoft spricht von einer Standardisierung der Preise und mehr Transparenz bei der Bepreisung der Online Services. Was das in Zahlen heisst, ist aktuell schwer abzuschätzen, man solle sich als Kunde ans zuständige Account Team oder den Microsoft-Partner des Vertrauens richten, um genaue Informationen zu erhalten.


Es sei eine grundlegende Veränderung weg von der Belohnung für Grösse hin zur Belohnung für strategische Ausrichtung auf Microsoft und Konsumwachstum", wie ein Experte gegenüber "Techinformed" kommentiert. Es werde wohl nach wie vor Rabatte geben, diese berechnen sich neu aber nicht mehr automatisch, sondern werden offenbar individuell festgelegt. (win)


