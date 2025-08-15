Windows 10 bekommt Backup-App für Unternehmen

Microsoft hat das Update KB5063842 für Windows 10 veröffentlicht und stattet damit das betagte Betriebssystem wenige Monate vor Support-Ende mit der Windows Backup App für Unternehmen aus. Wie Microsoft
im betreffenden Blog-Beitrag mitteilt
, ermöglicht die App Backup und Wiederherstellung auf Unternehmensniveau. Die App wird auch benötigt, um Windows 10 ohne Kosten für ein weiteres Jahr mit Updates zu versorgen ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
Daneben korrigiert das Update eine ganze Reihe von Bugs, entfernt Powershell 2.0 und bringt eine Neuerung im Zusammenspiel zwischen Extended-Security-Update-Programm und Windows-365-Abonnements.
Das jetzt als Preview verfügbare Update wird voraussichtlich im Rahmen der September-Patchrunde allgemein verteilt werden.
(rd)