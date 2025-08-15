cnt
Windows 10 bekommt Backup-App für Unternehmen
Quelle: Depositphotos

Windows 10 bekommt Backup-App für Unternehmen

Microsoft hat die Vorabversion eines Updates für Windows 10 veröffentlicht, mit dem das Betriebssystem mit der Windows Backup App für Unternehmen ausgestattet wird. Diese wird mitunter auch für die kostenlose Support-Verlängerung benötigt.
15. August 2025

     

Microsoft hat das Update KB5063842 für Windows 10 veröffentlicht und stattet damit das betagte Betriebssystem wenige Monate vor Support-Ende mit der Windows Backup App für Unternehmen aus. Wie Microsoft im betreffenden Blog-Beitrag mitteilt, ermöglicht die App Backup und Wiederherstellung auf Unternehmensniveau. Die App wird auch benötigt, um Windows 10 ohne Kosten für ein weiteres Jahr mit Updates zu versorgen ("Swiss IT Magazine" berichtete).

Daneben korrigiert das Update eine ganze Reihe von Bugs, entfernt Powershell 2.0 und bringt eine Neuerung im Zusammenspiel zwischen Extended-Security-Update-Programm und Windows-365-Abonnements.


Das jetzt als Preview verfügbare Update wird voraussichtlich im Rahmen der September-Patchrunde allgemein verteilt werden. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Edge wird auf Windows 10 weiter unterstützt

 12. August 2025 - Microsoft will seinen Browser Edge unter Windows 10 mindestens drei Jahre länger unterstützen als das Betriebssystem selbst. Die Gründe dürften ebenso geschäftliche wie technischer Natur sein.

Microsoft wegen Windows-10-Supportende angeklagt

 11. August 2025 - Weil beim Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 sensible Daten gefährdet werden könnten, verklagt ein US-Amerikaner Microsoft an einem kalifornischen Bezirksgericht. Er möchte erreichen, dass Microsoft den Windows-10-Support verlängert.


