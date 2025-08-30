cnt
Microsoft Teams mit grossem August Update
Quelle: Depositphotos

Microsoft Teams mit grossem August Update

Microsoft erweitert Teams im August um neue Funktionen – von kombinierten Emoji-Reaktionen über firmenweite Wörterbücher für Copilot bis hin zu ausgebauten Optionen für die Schreibtischbuchung.
30. August 2025

     

Mit dem August-Update führt Microsoft in Teams mehrere Verbesserungen für produktiveres Arbeiten ein – darunter Mehrfach-Emoji-Reaktionen, benutzerdefinierte Wörterbücher für Copilot sowie erweiterte Desk-Buchungen direkt in Outlook, Teams-Kalender und der Places-App. Das geht aus Microsofts Überblick "Was ist neu in Microsoft Teams – August 2025" hervor.

Im Chat lassen sich Nachrichten jetzt mit mehreren Reaktionen zugleich versehen. Die Suche wird präziser: In der Kontextsuche können Nutzer gezielt Nachrichten mit Anhängen filtern, ausserdem sollen sich Abfragen mit SQL-ähnlichen Befehlen wie "von:" oder "in:" eingrenzen lassen.


Für Meetings bringt Teams mehr Kontrolle und Personalisierung. Organisatoren können Teilnehmende in der Lobby per Einwegnachricht informieren und Teilnehmende sollen Anzeigenamen während der Sitzung anpassen können. Unternehmen mit Teams Premium erhalten persönliche Meeting-Vorlagen für häufige Szenarien sowie zusätzliche Layout-Optionen in Town Halls.
(Quelle: Microsoft)
Auch Admin- und Telefonie-Themen bekommen Zuwachs. Neue Audit-Logs erfassen detailliert "Steuerung geben/übernehmen" und Bildschirmfreigaben – inklusive Namen und Zeitstempeln – und sollen laut Microsoft so die Nachvollziehbarkeit erhöhen.

Rund um den Arbeitsplatz erweitert Microsoft die Buchungsfunktionen: Mit Teams Premium lassen sich Schreibtische über interaktive Karten, in der Nähe von Kolleginnen und Kollegen, für Teil- oder Mehrtageszeiträume sowie im Auftrag anderer reservieren. Unternehmen können No-Show-Reservierungen automatisch freigeben, neue Schreibtischmodi (reservierbar, Drop-in, zugewiesen, nicht verfügbar) festlegen und in "Places" ein Admin-Dashboard samt delegierbarer Rollen nutzen.


Die vollständige Übersicht aller neuen Funktionen, Details zur Verfügbarkeit und weitere Hinweise stellt Microsoft in der monatlichen Teams-Zusammenfassung bereit. (dow)
(Quelle: Microsoft)


