cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Googles Quanten-Chip ist schneller als ein Supercomputer
Quelle: Google

Googles Quanten-Chip ist schneller als ein Supercomputer

Ein neuer Algorithmus für Quantencomputer macht feine Details in Molekülen sichtbar und arbeitet deutlich schneller als ein Supercomputer. Die Ergebnisse lassen sich reproduzieren und bringen reale Anwendungen näher.
24. Oktober 2025

     

Der Ansatz namens Quantum Echoes läuft auf dem Willow-Quantenchip von Google und löst eine konkrete Messaufgabe in Rekordzeit. Nach Angaben von Google erreicht Willow dabei einen nachweisbaren Quantenvorteil und liefert 13’000 Mal schnellere Resultate als der beste klassische Algorithmus auf einem der schnellsten Supercomputer. Google spricht vom ersten verifizierbaren Algorithmus, der auf Quanten-Hardware einen solchen Vorteil zeigt.


Wie das Verfahren funktioniert, lässt sich wie ein Echo verstehen, das Informationen zurückbringt. Google vergleicht es mit einem Sonar, das nicht nur ein Schiffswrack erkennt, sondern sogar das Namensschild lesbar macht. Technisch sendet das Team ein sorgfältig aufgebautes Signal durch die kleinsten Informationseinheiten des Quantencomputers, die Qubits, stört ein Qubit gezielt, kehrt die Entwicklung präzise um und misst das zurückkehrende Echo. Laut Google verstärkt konstruktive Interferenz dieses Echo, was besonders empfindliche Messungen ermöglicht. Der zugrunde liegende Out-of-Order-Time-Correlator (OTOC) vergleicht Vorwärts- und Rückwärtsentwicklung und macht die Ergebnisse laut Google verifizierbar, weil gleichwertige Quantencomputer dieselbe Antwort reproduzieren können.
Für den Praxistest verband Google den Algorithmus mit der Kernspinresonanz (NMR). NMR ist eine Labormethode, die ähnlich wie ein MRT in der Medizin winzige Magnetsignale von Atomkernen misst und daraus die Form eines Moleküls ableitet. Gemeinsam mit der University of California in Berkeley liess das Team den Willow-Chip zwei kleine Moleküle untersuchen, eines mit 15 und eines mit 28 Atomen.

Nach Angaben von Google deckten sich die Resultate mit Messungen aus der herkömmlichen NMR. Zusätzlich lieferte der Quantenchip weitere Strukturinformationen, also mehr Details über den Aufbau der Moleküle, die mit Standard-NMR normalerweise schwer zugänglich wären. So soll der Test zeigen, dass Quantum Echoes nicht nur schnell rechnet, sondern auch Ergebnisse liefert, die sich an bekannten Methoden überprüfen lassen.


Als mögliche Anwendungen nennt Google Arzneimittelforschung und Materialwissenschaft, etwa beim Analysieren von Bindungen potenzieller Wirkstoffe oder der Struktur neuer Batteriematerialien und Polymere. Quantum Echoes könne laut Google auch beim Verständnis natürlicher Systeme helfen, von Molekülen über Magnete bis hin zu schwarzen Löchern. Um Präzision und Tempo zu erreichen, brauche die Hardware sehr niedrige Fehlerraten und hohe Rechengeschwindigkeit, was Willow zuvor mit dem Random-Circuit-Sampling-Benchmark gezeigt habe. "Googles Algorithmus Quantum Echoes demonstriert das Potenzial von Quantencomputern, komplexe Wechselwirkungen von Spins effizient zu modellieren und zu entschlüsseln, möglicherweise sogar über grosse Entfernungen hinweg", sagt Ashok Ajoy Mitarbeiter von Google Quantum AI. (dow)



Weitere Artikel zum Thema

Amazon präsentiert neuen Quantencomputing-Chip Ocelot

3. März 2025 - Amazon Web Services hat den Quantencomputer-Chip Ocelot vorgestellt. Beim neuartigen Design soll es sich um einen Durchbruch bei der Entwicklung fehlertoleranter Quantencomputer handeln.

Microsoft präsentiert neuen Quanten-Chip

 20. Februar 2025 - Microsoft hat einen neuen Quanten-Chip entwickelt und schürt die Hoffnung, dass einsatzfähige Quantencomputer bereits mittelfristig Realität werden können.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Netzwerke für das intelligente Europa
Interview: Wie GKB und Inventx Banking gestalten
Jetzt E-Days Webcasts online verfügbar
Circular IT: Effizienz trifft Nachhaltigkeit
Wenn Energienetze zu Datennetzen werden
Die Verbindung von Mensch und Technologie
Advertorial

Die Verbindung von Mensch und Technologie

Dieser Tage hätte man den Hauptsitz der Zurich Schweiz mit einem Tech-Inkubator verwechseln können: Kühlschränke gefüllt mit Energydrinks, Scrum-Boards gespickt mit farbigen Zettelchen und ein grosser, abgedunkelter Raum besetzt mit rund 100 Techies hinter ihrem Notebook. Es handelte sich aber vielmehr um den #ZHACK25, die zweite Ausführung des firmeneigenen Hackathons der Zurich Schweiz. Die Resultate nach zwei intensiven Tagen sind beeindruckend.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER