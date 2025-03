Amazon präsentiert neuen Quantencomputing-Chip Ocelot

Amazon Web Services hat mit Ocelot einen neuen Quantencomputing-Chip vorgestellt, mit dem laut Hersteller ein Durchbruch gelungen ist beim Bestreben, fehlertolerante Quantencomputer zu bauen. So soll der vom AWS Center for Quantum Computing in Kalifornien gebaute Chip die Kosten für die Implementierung der Quantenfehlerkorrektur gegenüber aktuellen Ansätzen um bis zu 90 Prozent senken.Damit Quantencomputer komplexe Aufgaben schneller lösen können als konventionelle Rechner, kommen sogenannte Qubits zum Einsatz. Diese können allerdings durch Einflüsse aus der Umgebung gestört werden, wodurch sich Fehler einschleichen können. Die Quantenfehlerkorrektur soll diese Fehler beheben und ist elementar für einen praxistauglichen Quantenrechner. Wie AWS mitteilt, verwendet man bei der Ocelot-Architektur ein neuartiges Design für die Implementierung der Fehlerkorrektur. Dabei kommt das sogenannte Cat-Qubit zum Einsatz, bekannt aus dem berühmten Gedankenexperiment " Schrödingers Katze ". Dabei ist es gelungen, die Cat-Quibit-Technologie und weitere Komponenten zur Quantenfehlerkorrektur auf einem Chip zu kombinieren, der skalierbar hergestellt werden kann.Weitere Details zu den technischen Besonderheiten von Amazons neuem Quantencomputing-Chip gibt der Technologiekonzern in einem Blog Post auf Amazon Science bekannt. (rd)