Google kündigt Quantenprozessor Willow an

Der Technologieriese Google hat mit Willow einen neuen Quantenprozessor vorgestellt. Der Chip soll eine State-of-the-Art-Performance über verschiedene Metriken hinweg bieten, wie der Konzern in einem Blog-Beitrag verrät. So soll der Chip in der Lage sein, die Fehlerzahl exponentiell zu verringern, wenn die Zahl der Qubits erhöht wird. Qubits dienen bei Quantencomputern als Recheneinheit und die Verringerung der Fehlerzahl fordert die Forscher seit 30 Jahren heraus, wie Google anmerkt. Die Google-Forscher haben ihre Erkenntnisse nun in der renommierten Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht. Die Forschungsresultate belegen, dass je mehr Qubits in Willow verwendet werden, je mehr auch die Fehlerzahl reduziert wird.Der Willow-Chip vermochte ausserdem eine Standard-Benchmark-Berechnung in weniger als fünf Minuten zu erledigen, für die einer der heute schnellsten Supercomputer 10 Septillionen Jahre gebraucht hätte, was 19 hoch 25 entspricht.Gefertigt wurde der Willow Chip in Googles Produktionsstätte im kalifornischen Santa Barabara. Die Anlage wurde speziell für die Entwicklung von Quantentechnologie gebaut. (rd)