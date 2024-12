Erster kommerzieller Schweizer Quantencomputer nimmt Betrieb auf

Quantumbasel und Ionq haben auf dem Campus von uptownBasel den ersten physischen und kommerziellen Quantencomputer der Schweiz namens Forte Enterprise eingeweiht, wie es in einer Mitteilung heisst. Dies ermöglicht es Unternehmen, akademischen Institutionen und Start-ups, das Potenzial von Quantencomputing und KI in Bereichen wie Simulation, Optimierung und maschinellem Lernen zu nutzen. Der Zugang zum Quantencomputer erfolgt entweder physisch oder über die Cloud. Insbesondere für die Industrie sowie die Wissenschaft sei dies ein bedeutender Schritt, weil dadurch Berechnungen möglich werden, welche vorher schlicht nicht durchführbar waren oder zu lange gebraucht hätten.Die Inbetriebnahme des Quantencomputers wurde durch die Partnerschaft mit Ionq ermöglicht. Das Forte-System von Ionq lässt sich auf bis zu 36 algorithmische Qubits (#AQ) skalieren und kann über 34 Milliarden Möglichkeiten gleichzeitig verarbeiten. Auch ein Qubit enthält dieselbe Menge an Informationen wie ein Bit, erlaubt jedoch den gleichzeitigen Zustand von 0 und 1. Ein zukünftiges System mit 64 Qubits, das Teil der Partnerschaft zwischen Ionq und Quantumbasel ist, unterstreicht das gemeinsame Engagement für langfristiges Wachstum und technologischen Fortschritt. (dok)