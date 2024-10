KI, Quantencomputer und Deepfakes sind die Hauptbedrohungen 2025

Eine weitere Bedrohung, ebenfalls in Zusammenhang mit KI, seien Deepfakes. Diese können von Angreifern im Handumdrehen erstellt werden und können auf sozialen Medien oder auch per Mail für eine täuschend echte Aufforderung sorgen. Tatsächlich verbirgt sich hinter der Aufforderung aber ein perfider Angriff. Um diese ausgeklügelten Angriffe zu erkennen und abzuwehren, seien KI-Abwehrmassnahmen in Echtzeit notwendig, so Checkpoint.Zu guter Letzt führt das Unternehmen Quantencomputer als eine neue Bedrohung auf. Dies aufgrund der Tatsache, weil diese durch die enorme Rechenleistung in der Lage sein würden, heutige gängige Verschlüsselungsstandards auszuhebeln und damit nutzlos zu machen. Zwar seien Quantencomputer nach heutigem Stand noch nicht ausgereift für solche Angriffe, doch Checkpoint mahnt, dass sich insbesondere sensible Branchen wie das Finanz- und Gesundheitswesen vorbereiten müssen, indem zukunftsweisende und quantensichere Verschlüsselungsstandards in naher Zukunft eingeführt werden. (dok)