Zwei Schweizer holen Cybersecurity-Gold an Worldskills 2024

An den Berufsweltmeisterschaften Worldskills Lyon 2024, die vom 11. bis 15. September stattfanden, nahmen fünf Informatiker aus der Schweiz teil. Zum ersten Mal war unser Land auch in der Disziplin 54 (Cybersecurity) vertreten – und holte dabei gleich die Goldmedaille. Verantwortlich dafür war ein Zweierteam, bestehend aus Edward Booth von Dreamlab Technologies aus Therwil BL (Bild, rechts) und Philippe Dourassov, Informatikstudent EPFL aus Rolle VD (links).Auch sonst kann sich die Schweizer Platzierung sehen lassen. Besart Memeti aus Flamatt FR erreichte im Skill 09 (IT Software Solutions for Business) den fünften Rang, Lars Peder aus Chur GR belegte im Skill 17 (Web Technologies) ebenfalls Platz 5, und der Berner Pablo Wynistorf erreichte im Skill 53 (Cloud Computing) den achten Rang. Dass die Schweiz ganz vorne mitspiele, zeige einmal mehr die hohe Qualität der Schweizer Berufsbildung im internationalen Vergleich, betont der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz , der hierzulande für die Meisterschaften verantwortlich ist.Den Worldskills gingen Qualifikationsphasen über die Regional- und Schweizermeisterschaften sowie ein Assessment durch die Experten voraus. Danach bereiteten sich die Kandidaten ein Jahr lang auf den Wettkampf vor, begleitet von Vorbereitungscamps im 45-köpfigen Swissskills National Team. All dies erfordere viel Eigendisziplin und Motivation, heisst es in der Mitteilung. Dabei wurden alle Teilnehmenden von Experten begleitet und gecoacht. Coach Pascal Mathis, der Pablo Wynistorf zur Seite stand: "Die Praxisnähe aus ihrer Ausbildung hilft den Teilnehmern, spontan und sicher im jeweiligen Skill zu agieren. Die Themenbereiche sind vielfältig und man kann nicht alles auswendig lernen – das ist eine grosse Stärke unserer Kandidaten." Wynistorf selbst hält fest: "Ich habe in der Vorbereitung fachlich enorme Fortschritte gemacht und konnte auch persönlich sehr viel mitnehmen von dem starken Teamgeist." (ubi)