ICT-Berufsbildung Schweiz will mehr Frauen für ICT-Berufe

Das Amt für Wirtschaft und das Amt für Arbeit des Kantons Zürich, ICT-Berufsbildung Schweiz , Digitalswitzerland und die Taskforce4women haben am Donnerstag über das Projekt "Women in Tech" informiert. Die Kampagne hat zum Ziel, den Gender Gap in den ICT-Berufen zu reduzieren und Frauen sowie Mädchen für Tech-Berufe zu begeistern. "Viele Mädchen und junge Frauen haben ein falsches Bild von ICT im Kopf. Die Berufe sind in der Realität vielseitig, kreativ, flexibel und erfordern zudem ein grosses Ausmass an sozialen Kompetenzen", sagt Elisa Marti, Leiterin Kommunikation und Marketing bei ICT-Berufsbildung Schweiz. Deshalb habe sich der Vorstand von ICT-Berufsbildung Schweiz in der Strategie 2026 vorgenommen, den Frauenanteil im Berufsfeld ICT nachhaltig zu steigern.Denn: Nur ein Viertel aller IT-Positionen in der Schweiz ist mit Frauen besetzt. Die Gründe sind vielfältig, es geht unter anderem um Vorurteile, den Umgang mit Mutterschaft sowie Lohnungleichheit, wie "Swiss IT Magazine" jüngst berichete . Gerade vor dem Hintergrund des hierzulande so oft beklagten Fachkräftemangels ist der Gender Gap in der Branche ein Thema, das nicht ignoriert werden sollte.