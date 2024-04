Marc Marthaler wird Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz

Das ging schnell: Nachdem erst vor zwei Wochen bekannt wurde , dass Serge Frech sein Amt als Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Schweiz per Ende Jahr zur Verfügung stellt, ist bereits ein Nachfolger gefunden. Wie ICT-Berufsbildung Schweiz meldet, übernimmt ab 1. November Marc Marthaler das Ruder beim nationalen Verband. Er ist durch den Vorstand einstimmig gewählt worden.Marc Marthaler wird von Swisscom zu ICT-Berufsbildung Schweiz stossen. Beim Telekomkonzern führt er die gesamte Abteilung Next Generation mit über 30 Mitarbeitenden und rund 800 Lernenden. Für Swisscom arbeitete er bereits von 2003 bis 2009 als Lernbegleiter, wo er bei der Entwicklung und Gestaltung der Berufsbildungskonzeption des Unternehmens involviert war, sowie ab 2014 wieder, als er die Leitung der Regionen Deutschschweiz und Tessin der Berufsbildung übernahm. In den Jahren dazwischen amtete er vier Jahre lang als Dozent, Berater und Projektleiter an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Seit 2022 ist Marc Marthaler ausserdem an der Seite von Carlo Pirola Co-Vizepräsident von ICT-Berufsbildung Schweiz, davor war er bereits drei Jahre Mitglied des Vorstands.