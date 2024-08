Bis 2026 soll es einen eidgenössischen KI-Abschluss geben

An der Bedeutung von Künstlicher Intelligenz zweifelt wohl kaum noch jemand, und auch Weiterbildungen gibt es mittlerweile in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Einen eidgenössischen Abschluss im Bereich KI kann man heute allerdings noch nicht absolvieren. Das soll sich nun ändern. ICT-Berufsbildung Schweiz nämlich hat angekündigt, dass man in Zusammenarbeit mit Huawei einen neuen eidgenössischen Abschluss der höheren Berufsbildung im Bereich der künstlichen Intelligenz erarbeite. Dem Projekt vorausgegangen sei eine Berufsfeldanalyse bei Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung sowie die Beurteilung durch ein Expertengremium. Beides habe gezeigt, dass ein eidgenössischer Abschluss im Bereich der KI gewünscht ist.Angestrebt werde kein technisches, sondern ein praxisorientiertes Profil an der Schnittstelle von Business und Informatik. Das neue Profil im Bereich des KI-Produktmanagements soll Methodenkompetenzen, technisches Grundwissen sowie tiefgehende Kenntnisse und einen Überblick über KI-Technologien kombinieren. Die bisherigen Abklärungen würden auf die Entwicklung eines eidgenössischen Fachausweises hin, so ICT-Berufsbildung Schweiz. Serge Frech, Geschäftsführer der Organisation, erklärt: "Mit einem unabhängig geprüften, eidgenössischen Abschluss möchten wir Ruhe in den Weiterbildungsmarkt bringen, der zur Zeit von non-formalen Angeboten geflutet wird."