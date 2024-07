Interview: Das sagt ICT-Berufsbildung zu den Klischee-Vorwürfen

Eine Women-in-Tech-Kampagne (WiT), die vom Kanton Zürich, ICT-Berufsbildung Schweiz, Digitalswitzerland und der Taskforce4women (Müller-Möhl-Foundation) durchgeführt wird, möchte Mädchen und Frauen für Tech-Berufe begeistern ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die WiT-Kampagne basiert auf einer Neuromarketing-Studie. Im Mai wurden diese Studie, eine neue Landingpage für Mädchen und eine Emotions-Toolbox für Firmen vorgestellt. Vor allem die Emotions-Toolbox stiess in der ICT-Branche jedoch auf Kritik."Swiss IT Magazine" sprach mit ICT-Berufsbildung-Schweiz-Geschäftsführer Serge Frech und Elisa Marti, Leiterin Marketing und Kommunikation. Was sie zu den Klischee-Vorwürfen sagen, was die Idee hinter der Emotions-Toolbox war und was weitere Schritte der Kampagne sind, erfährt man im Interview.Das Gespräch kann an dieser Stelle online gelesen werden oder in der aktuellsten Ausgabe von "Swiss IT Magazine". Noch kein Abo? Hier kostenloses Probeabo bestellen! (cma)