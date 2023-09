ICTskills2023 kürt beste ICT-Nachwuchstalente der Schweiz

Am 21. und 22. September 2023 gingen im Six Connection Point in Zürich die Berufsmeisterschaften ICTskills2023 mit 105 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Berufsfeldern Informatik und Mediamatik über die Bühne. Dabei wurden Websites designed und entwickelt, Applikationen programmiert, Serverdienste konfiguriert und Cyberattacken abgewehrt. Die Teilnehmenden hatten sich zuvor an den Regionalmeisterschaften 2022 oder 2023 für die nationale Meisterschaft qualifiziert, und die Besten erhalten die Chance, 2024 an den Worldskills in Lyon teilzunehmen.Medaillenränge gab es zunächst in der Kategorie IT Software Solutions for Business mit Besart Memedi (SBB, Kanton FR, im Bild 2.v.l.) an der Spitze und Rico Riedel (Uni Bern, BE) und Louana Berger (Scintilla, SO) auf dem 2. respektive 3. Rang. Bei Mediamatics siegte Alissa Lovegrove (Ruag, BE, links) vor Levin Obst (Postfinance, BE) und Angelin Lehmann (Bau- und Verkehrsdirektion BE). Eine weitere Skill-Kategorie war Cloud Computing mit Justin Winistörfer (T-Systems Schweiz, SO, 2.v.r.) als Sieger, gefolgt von Pablo Wynistorf (Swisscom, BE) und Thilo Finn Jäggi (Kantonsschule Solothurn, SO).