ICT-Berufsbildung Schweiz meldet 46 neue Security-Spezialisten

(Quelle: ICT-Berufsbildung Schweiz)

6. März 2023 - Von 78 insgesamt angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten haben 42 den Fachausweis Cyber Security Specialist EFZ und vier das Diplom ICT Security Specialist ED erhalten. An der Diplomfeier in Olten wurden auch die besten ethischen Hacker ausgezeichnet.

Am 3. März konnte der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz an einer Diplomfeier in Olten 42 Personen den Fachausweis als Cyber Security Specialist und vier weiteren frisch ausgebildeten Security-Fachkräften das Diplom als ICT Security Specialist überreichen. Die Jahrgangsbesten beider Abschlussvarianten und die besten ethischen Hacker wurden zudem mit einem Preis ausgezeichnet. Aber längst nicht alle, die im November 2022 zur eidgenössischen Berufsprüfung Cyber Security Specialist EFZ oder zur höheren Fachprüfung ICT Security Specialist ED angetreten waren, haben die hohen Anforderungen erfüllt und die Prüfung bestanden – insgesamt wollten 78 Personen ein Zertifikat erlangen.ICT-Berufsbildung Schweiz betont das hohe Niveau der Prüfungen: "Mit einer Einstufung im nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) auf Niveau 6 (Cyber Security Specialist EFA) und 7 (ICT Security Expert ED) befinden sich beide Abschlüsse auf einem sehr hohen Level: Im internationalen Vergleich entspricht dies dem Anforderungsniveau eines Bachelor- bzw. Masterabschlusses."