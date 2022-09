Die besten Schweizer ICT-Nachwuchstalente

(Quelle: ICT-Berufsbildung Schweiz)

12. September 2022 - In Bern haben sich gut 100 ICT-Nachwuchstalente in fünf Disziplinen gemessen, um so die besten Nachwuchsinformatiker der Schweiz zu küren.

In Bern haben vergangene Woche die ICTskills 2022 stattgefunden, in deren Rahmen auch die Schweizermeisterschaft der ICT-Berufe über die Bühne gingen. Dabei haben sich insgesamt 109 Informatik- und Mediamatik-Talente in fünf verschiedenen ICT-Disziplinen gemessen. Sie mussten dabei – je nach Kategorie, in der sie antraten – Software programmieren, Serverdienste konfigurieren, Marketingkonzepte erstellen, Webseiten entwickeln und Cyber-Angriffe abwehren. Den jeweils besten Job in ihrer Kategorie haben dabei folgende drei Nachwuchstalente gemacht:Platz 1: Thomas Gassmann (LU)Platz 2: David Hodel (LU), Leuchter IT SolutionsPlatz 3: Raphael Gosteli (BE), DV BernPlatz 1: Lia Matthey (TG), TogetherPlatz 2: Anne-Sophie Gutmann (BE), Bundesamt für Kommunikation BakomPlatz 3: Théo Matthey-Junod (NE), Police NeuchâteloisePlatz 1: Lukas Kämpf (BE), InformaticonPlatz 2: Timon Frey (SG), Ivoclar VivadentPlatz 3: Jonah Zürcher (FR), Informatik Service Center ISC-EJPDPlatz 1: Lars Peder (GR), 08EinsPlatz 2: Dominic Leutenegger (BE), Lipa & BiCTPlatz 3: Yaël Wehrli (BE), Die Schweizerische PostPlatz 1: Axel Vanoni (TG)Platz 2: Philippe Dourassov (VD)Platz 3: Edward Booth (BL)Laut ICT-Berufsbildung Schweiz sind die Berufsmeisterschaften ein Instrument zur Talentförderung. "Sie bieten jungen Menschen die Gelegenheit, ihre Fachkompetenz zu demonstrieren und ihrer beruflichen Karriere einen Schub zu verleihen." (mw)