Apple plant Sicherheitsschutz für iMessage gegen Quantentechnologie

Noch steckt die Quanteninformatik in den Kinderschuhen, dennoch liegt die Vermutung nahe, dass mit der enormen Rechenleistung heute als sicher geltende Verschlüsselungstechniken gegen die künftige Technologie wirkungslos werden würden. Um dem vorzubeugen, plant Apple mit dem Rollout von iOS und iPadOS 17.4 sowie WatchOS 10.4 und MacOS 14.4 einen komplett neue Verschlüsselungstechnik, wie das Unternehmen in einem Blogpost schreibt . Im Verschlüsselungsprotokoll namens PQ3 sei im Vergleich zum bisherigen Algorithmus kein Stein auf dem anderen geblieben.Apple sagt, selbst wer heute verschlüsselte Daten sammelt in der Hoffnung, sie später unter der Nutzung von Quanteninformatik zu knacken, werde keine Chance haben, PQ3 zu durchbrechen. Apple führt eine eigene Kategorisierung von Sicherheitsstufen und mit dem neuen Protokoll steige iMessage gemäss eigenen Angaben von der untersten ersten Stufe auf die höchste dritte Stufe auf – keine andere Software von Apple nutzt bislang diese Sicherheitsstufe. Der Hersteller aus Cupertino behauptet sogar, PQ3 sei noch leistungsfähiger als die starke Verschlüsselungstechnik des Konkurrenten Signal. (dok)