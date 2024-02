Apple lanciert neue Sport-App

Apple hat für iPhone-User die neue Apple Sports App präsentiert. Diese bietet schnellen Zugriff auf Punktetabellen oder Statistiken, damit Sportfans über ihren Lieblingsclub oder ihr Lieblingsteam stets im Bilde sind. Die App unterstützt zum Start folgende Ligen und Sportverbände: MLS, NBA, NCAA Basketball, NHL, Bundesliga, LaLiga, Liga MX Ligue 1, Premier League und Serie A. Zurzeit liegt der Fokus noch auf dem amerikanischen Sport, weshalb die App vorerst auch nur in den USA, Kanada sowie in Grossbritannien zum Download zur Verfügung steht.Die App kann personalisiert werden, damit favorisierte Klubs oder Ligen zuvorderst dargestellt werden. Auch Push-Benachrichtigungen während eines Spiels sind möglich. Über die Suchfunktion sind aber stets sämtliche Informationen und Punktestände nur wenige Klicks entfernt. Apple beschreibt die App als simpel, aufgeräumt und einfach zu bedienen. Zudem ist die App mit Apple TV verknüpft, sodass per Klick zu einem laufenden Spiel gewechselt werden kann. (dok)