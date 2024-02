Apple ergänzt Xcode mit KI-gestützten Features

Apple arbeitet an KI-gestützten Features für seine Entwicklungsumgebung Xcode und soll dabei laut einem Bericht von "Bloomberg" (Paywall) kurz vor der Vollendung stehen. Der Artikel spricht von einem AI Hub, der in der Apple-Welt das Gegenstück zu Microsofts Github Copilot bilden soll. Intern laufen demnach schon breitflächige Tests – womöglich könnte der nächste grosse Xcode-Release schon an der nächsten WWDC vorgestellt werden.Wie Github Copliot wird Apples AI Hub in Xcode wohl Codeblöcke vorschlagen und vervollständigen können, wie mit der Materie vertraute Quellen aussagen, die anonym bleiben möchten. Darüber soll Apple an KI zum Testen von Applikationen arbeiten, ein üblicherweise aufwendiger Prozess. Näheres zu seinen KI-Plänen allgemein will Apple gemäss einer Aussage von CEO Tim Cook anlässlich der letzten Präsentationen der Geschäftszahlen später im JahrEnthüllen. (ubi)