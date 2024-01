Apple versetzt KI-Team von Kalifornien nach Texas

Bei Apple müssen sämtliche 121 Mitglieder eines derzeit in San Diego in Kalifornien stationierten KI-Teams nach Austin, Texas umziehen. Dies berichtet "Fortune" unter Berufung auf Quellen, die anonym bleiben wollen. Das Team erhielt den Zügelbefehl demnach am 10. Januar 2023. Apples Ziel dabei ist offenbar die Vereinigung mit den übrigen Mitgliedern der Gruppe Data Operations Annotations, die bereits heute in Austin arbeiten. Das Team ist für die Verbesserung von Siri verantwortlich und hört dazu Sprachanfragen an, um zu entscheiden, ob Siri diese korrekt verarbeitet.Bis Ende Februar müssen die Betroffenen entscheiden, ob sie gemäss Apples Vorgaben umziehen oder das Unternehmen verlassen wollen. Für die Teammitglieder in San Diego kam die Ankündigung überraschend. Zuvor hiess es laut dem Bericht nämlich, das Team werde Ende Januar in einen neuen Apple-Campus innerhalb der Stadt umziehen. Die Umzugskartons seien schon bereitgestanden.Die genannten Quellen sollen betont haben, dass die Mehrheit der zum Umzug nach Texas genötigten Mitarbeitenden dies keineswegs tun wollen. Apple müsse damit rechnen, dass mehrere Dutzend Teammitglieder kündigen. (ubi)