Beliebte Job-Wechsel unter Technologieriesen

Die Unternehmensberatung Switch on Business ist der Frage nachgegangen, in welchem Mass die grossen Techkonzerne sich gegenseitig die Mitarbeiter abjagen, und hat hierfür die Linkedin-Profile analysiert. Wie die Untersuchung gezeigt hat, verfügt Facebook-Mutterkonzern Meta mit einem Anteil von 26,5 Prozent über die meisten Angestellt, die zuvor bei einem anderen Technologieriesen gearbeitet haben. Auf den weiteren Plätzen stehen Google mit gut 24 und Salesforce mit knapp 21 Prozent. Nimmt man nicht die prozentualen Werte, sondern die reellen Zahlen, wird die Liste von Google angeführt: über 38'000 Mitarbeitende des Internetkonzerns waren zuvor für andere Techgiganten tätig.Interessant ist hier auch das andere Ende der Skala: Bei IBM haben nur 2,3 Prozent der Belegschaft zuvor bei einem anderen Tech-Giganten gearbeitet, bei Amazon sind es 3,2 bei Intel 3,6 Prozent. Wie die Studienverfasser festhalten, ist der Anteil bei IBM darauf zurückzuführen, dass Big Blue sich auf die Inhouse-Ausbildung der Belegschaft fokussiert. So würden 90 Prozent der Lehrlinge im Unternehmen verbleiben.Ebenfalls interessant ist die Analyse der Fluktuationsbewegungen. So wechseln etwa am meisten Apple-Angestellte zu Google, während die meisten davor bei Intel gearbeitet haben. Google wiederum rekrutiert am meisten ehemalige Microsoft-Mitarbeitende und von jenen, die Google wieder verlassen, gehen am meisten zu Meta , (rd)