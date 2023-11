IT Job Market Report 2023: Löhne, Home Office und KI

Das IT-Jobportal Swissdevjobs hat seine jährlich Studie IT Job Market Report für das Jahr 2023 herausgegeben. In diesem werden unter anderem Löhne, Remote Work, Recruitment, der Einfluss von KI und die Zukunft des IT-Job-Marktes in der Schweiz untersucht. Die Daten stammen aus mehr als 3300 Jobangeboten und Umfragen auf den Social-Media-Kanälen der Plattform. Die Antworten stammen von IT-Fachkräften, die zu zwei Dritteln mehr als fünf Jahre Erfahrung in der Branche haben.Die Löhne stiegen im vergangenen Jahr an, wenn auch nur marginal. So verdient der durchschnittliche Entwickler heute 106'000 Franken, 2022 waren es noch 105'000 Franken. Derweil verdienen die oberen 25 Prozent der Entwickler 120'000 Franken oder mehr pro Jahr, die oberen 10 Prozent gar 130'000 Franken oder mehr. Rund 25 Prozent der Devs verdienen derweil weniger als 95'000 Franken jährlich. Betont wird, dass die Unterschiede bei den Löhnen auch massgeblich von der Stadt abhängig sind. Wenig überraschend schwimmt beim Durchschnittslohn Zürich oben auf, gefolgt von Zug und Bern. Ganz unten finden sich Chur, Schaffhausen und Lugano. Auch geht aus der Studie hervor, dass Security-Fachleute mit einem Durchschnittslohn von 121'700 Franken am meisten verdienen, gefolgt von SAP-Experten (120'600 Franken) und Data-Spezialisten (113'600 Franken).