Studie: Arbeitsbedingungen und Löhne in der Schweizer ICT-Branche

(Quelle: djile – stock.adobe.com)

10. November 2022 - Swissdevjobs hat eine Studie veröffentlicht, wie IT-Angestellte zu Remote Arbeit stehen. Obwohl stark gefragt, sehen viele Angestellte auch Nachteile in dieser Arbeitsform.

Spätestens seit der Pandemie sind remotes Arbeiten und Home Office keine Fremdwörter mehr. Swissdevjobs ist im Rahmen einer Studie unter anderem der Frage nachgegangen, wie Schweizer IT-Angestellte zu Remote Work stehen, wo sie Probleme sehen und welche Vorteile sie dadurch geniessen. Grundsätzlich hat fast jeder IT-Beschäftige hierzulande die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. 43 Prozent der Befragten können mindestens einen Tag remote Arbeiten, 51 Prozent haben sogar die Möglichkeit, Vollzeit remote zu arbeiten. Nur 6 Prozent sind gezwungen, permanent im Büro präsent zu sein. 71 Prozent der Befragten sprechen sich für hybrides Arbeiten aus, während 27 Prozent es bevorzugen, ausschliesslich im Home Office zu arbeiten. Zwei Prozent sprechen sich komplett dagegen aus und bevorzugen die tägliche Arbeit in den Unternehmensbüros.Die Vorteile der Remote-Arbeit liegen auf der Hand: Am meisten schätzen die Befragten das örtlich unabhängige Arbeiten (39 Prozent), gefolgt vom nicht pendeln müssen (31 Prozent) sowie die flexible Zeiteinteilung (22 Prozent). Interessant ist, dass der Produktivitäts-Boost nur gerade mal von 8 Prozent der Angestellten erwähnt wird. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. So nennen 30 Prozent das Abschalten nach der Arbeit als Problem, dicht gefolgt von der Einsamkeit (29 Prozent) sowie möglichen Ablenkungen zu Hause (27 Prozent). 14 Prozent haben im Home Office Schwierigkeiten, motiviert zu bleiben. 70 Prozent der Befragten fühlen sich zu Hause produktiver als im Büro und 52 Prozent geben an, remote mehr zu arbeiten als im Büro.