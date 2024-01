Microsoft löst Apple als weltweit wertvollstes Unternehmen ab

Microsoft hat einen besseren Start ins neue Jahr erwischt als Apple . Das hat nun dazu geführt, dass Microsoft Apple am gestrigen Donnerstag, 11. Januar, als weltweit wertvollstes Unternehmen überholt hat – zum ersten Mal seit 2021. Dies geht aus einem "Reuters"-Bericht hervor Microsofts Aktienkurs konnte übers gesamte 2023 kräftig zulegen, um Total 57 Prozent, wobei der Windows-Konzern vor allem von seiner Investition in ChatGPT-Erfinder OpenAI profitieren konnte. Auch zum Jahresstart performten die Microsoft-Papiere gut, so dass Microsoft zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,903 Billionen Dollar erreichte. Apple hingegen startete eher schwach ins Jahr – unter anderem aufgrund Bedenken über das zu erwartende Wachstum bei den Apple-Produkten – unter anderem aufgrund der geringen iPhone-Nachfrage in China. Das hat nun dazu geführt, dass die Apple-Papiere leicht verloren haben, was die Marktkapitalisierung auf 2,886 Billionen Dollar drückte. Mitte Dezember noch lag der Wert von Apple bei 3,081 Billionen Dollar. Übers ganze 2023 gesehen haben die Apple-Aktien um 48 Prozent an Wert gewonnen. Und seit Anfang Jahr legten die Microsoft-Aktien laut "Reuters" um 1,8 Prozent zu, während die Apple-Papiere um 3,3 Prozent verloren.Auch für den weiteren Jahresverlauf ist die Wall Street optimistischer, was die Aktien von Microsoft angeht, die das besser Rating erhalten als die Apple-Papiere. (mw)