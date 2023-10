Microsoft ist 'World's Best Company' - knapp vor Apple und Alphabet

Die IT- und Digitalbranche wächst in vielen Bereichen nicht nur rasant, sondern darf sich zudem mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit sowie einem niedrigen CO2-Fussabdruck brüsten: So erklärt das "Time Magazine" zumindest, dass sich unter den Top 5 der "World's Best Companies" fünf Tech-Anbieter befinden. Angeführt wird die Rangliste von Microsoft , gefolgt von Apple Alphabet , Meta und Accenture. "Big Tech hatte ein hartes Jahr und hat seit Januar Zehntausende von Mitarbeitern entlassen", schreibt Time-Autorin Alana Semuels. "Aber die grössten Tech-Unternehmen der Welt sind auch diejenigen, die das Beste für Investoren, Mitarbeiter und den Planeten tun."Insgesamt hat das Magazin zusammen mit Statista die 750 besten Unternehmen der Welt basierend auf einer Berechnungsmethode bestimmt, die Umsatzwachstum sowie Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit und zu strengen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsdaten (ESG beziehungsweise Nachhaltigkeit) kombiniert. Microsoft sicherte sich neben dem ersten Rang der Gesamtwertung auch den Spitzenplatz bei der Mitarbeiterzufriedenheit sowie Rang 8 bei Nachhaltigkeit. Accenture (Platz 5) war wiederum Erster bei Nachhaltigkeit, erreichte bei der Mitarbeiterzufriedenheit aber "nur" Platz 9. Apple steht mit Platz 4 recht hoch in der Gunst der eigenen Angestellten, wurde aber bei seinen Nachhaltigkeitsbemühungen auf Platz 13 verwiesen. Das gesamte Top 100 Ranking finden Sie im Beitrag des "Time Magazine".