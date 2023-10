Microsoft Lists kostenlos verfügbar

Microsoft Lists, eine App zum "Nachverfolgen von Information und Organisieren der Arbeit", wie Microsoft sie beschreibt, ist per sofort im MSA Preview für iOS und Android verfügbar. MSA steht dabei für Microsoft Account, was bedeutet, dass alle Nutzer mit einem gültigen Account die App herunterladen und ausprobieren können. Bisher war der Zugang zu Lists einzig zahlenden Unternehmenskunden vorbehalten. Unter diesem Link kann man sich anmelden und Zugang zum List-Preview erhalten.Die in Lists erstellten Listen lassen sich mit Kollegen teilen. Als Anwendungsfälle werden etwa das Mitarbeiter-Onboarding, interne Events, das Asset Management oder Geschenklisten genannt. Dafür stellt Microsoft auch gleich eine Reihe von Templates bereit, die genutzt werden können. Die Listen werden über alle Geräte hinweg synchronisiert – wer Lists auf dem Rechner nutzen will, auf kann die Web-Version zurückgreifen.Eine geführte Tour durch die App gibt’s im Video unten, mehr Infos finden sich auf dem Microsoft-Blog. (win)