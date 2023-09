Microsofts neue Outlook-App steht zum Download bereit

22. September 2023 - Microsoft gibt den Startschuss: Nutzer können die neue Outlook-App aus dem Microsoft Store runterladen. Unter anderem ist eine Funktion für KI-basierte Textvorschläge enthalten.

Microsoft stellt die neue Outlook-App für Windows 11 und Windows 10 (ab Build 17763) im Microsoft Store zum Download bereit. Aktuell aber nur für private Konten, Unternehmenskunden müssen weiterhin auf die Beta-Version zurückgreifen. Unter anderem arbeitet die Anwendung mit einem KI-Feature, das beim Formulieren von Texten unterstützen soll. Ab 2024 wird Outlook dann auch die Windows Mail-, Kalender- und Personen-Apps ersetzen.Unter anderem kündigt Microsoft folgende neue Funktionen an: "Planen Sie E-Mail-Versendungen im Voraus, machen Sie eine gesendete E-Mail innerhalb von zehn Sekunden rückgängig, und erhalten Sie Erinnerungen, um wichtige Unterhaltungen nachzuverfolgen. Greifen Sie direkt aus Ihrem Outlook-Posteingang auf Onedrive-Dateien zu, und verwenden Sie kostenlos Word-, Excel- und PowerPoint-Web-Apps." Das neue Outlook ist zwar kostenfrei, Microsoft setzt jedoch auf Werbung. Für eine werbefreie Anwendung müssen Nutzer ein Microsoft 365-Abonnement erwerben.Microsoft hat erst kürzlich den konkreten Zeitplan für die Einführung der Anwendung vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Demnach soll im Laufe des Jahres die erste Opt-out-Phase beginnen, in der sich Nutzer explizit gegen das neue Outlook entscheiden müssen. Ab diesem Zeitpunkt wird die aktuellste Version des Clients dann standardmässig installiert. (sta)