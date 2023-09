Outlook Web bekommt nativen Übersetzungs-Service

5. September 2023 - Outlook Web bekommt einen integrierten Übersetzungsdienst. Fortan lassen sich damit automatisiert oder manuell ganze Mails oder einzelne Textstellen übersetzen.

Neben den Outlook-Apps für Windows und MacOS bekommt schon bald auch die Web-Version von Microsofts E-Mail Client einen nativen Übersetzungsdienst. Dies ist der Roadmap von Microsoft 365 zu entnehmen ( via "Neowin"). Laut dem Eintrag soll es sowohl möglich sein, den Übersetzungsdienst gezielt für Wörter, Sätze oder ganze Nachrichten zu aktivieren, wie auch eine permanent aktive Übersetzung aller Nachrichten zu nutzen. Für die Übersetzung einzelner Textstellen kann der entsprechende Text fortan markiert und via Rechtsklick übersetzt werden.Nach dem Erhalt einer E-Mail, die nicht in der eigenen bevorzugten Sprache verfasst ist, wird künftig eine Nachricht angezeigt, mit der die Übersetzung aktiviert werden kann, wie Microsoft schreibt. Im selben Zuge kann die Aufforderung zur Übersetzung auch dauerhaft deaktiviert werden, alternativ lässt sich aber auch eine gänzlich automatische Übersetzung aktivieren.