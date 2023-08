Neue Such-Features bei Outlook geplant

(Quelle: Microsoft)

4. August 2023 - Microsoft plant eine Aufwertung der Suchfunktion in Outlook Web. In den nächsten Monaten halten mindestens vier neue Features Einzug.

Outlook Web wird in naher Zukunft um mehrere neue Suchfunktionen ergänzt werden, wie Microsoft in seiner Roadmap festhaltet . Zum einen wird Microsoft die Suchmaske redesignen, damit sie grösser wird und sich vom Kontrast her deutlicher vom Hintergrund abhebt. Auch die Schrift innerhalb der Suchmaske will der Tech-Konzern optimieren. Die überarbeitete Suchmaske wird voraussichtlich im September 2023 ausgerollt. Ab November 2023 wird die Suchfunktion dann in der Lage sein, alle im Hauptordner und in allen Unterordnern gespeicherten Inhalte zu durchforsten.Ab Januar 2024 wird die Suche gemäss Microsoft performant genug sein, um auch mehr als 1000 Suchresultate pro Suchdurchgang aufzulisten. Zu guter Letzt wird es nach Microsoft ab Juli 2024 möglich sein, die Suchanfrage über mehrere Accounts hinweg zu starten. Damit werden alle verknüpften Mailboxen und Accounts gleichzeitig durchsucht. (adk)