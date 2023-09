Microsoft veröffentlicht umfassendes Update-Paket für Windows 11

Microsoft hat das finale Update für Windows 11 in der Version 22H2 veröffentlicht und rollt dieses aktuell aus. Und obwohl Version 23H2 bereits vor der Tür steht, haben die Redmonder nicht mit spannenden neuen Features gespart. Insgesamt führt Microsoft mit dem Update 150 Funktionen ein. Ganz vorne mit dabei: der mit grosser Spannung erwartete Copilot für Windows in einer Preview-Version. Allerdings dürfen sich aktuell nur Nutzer in Nordamerika, Asien und Südamerika freuen. Europa soll erst zu einem späteren, nicht näher definierten Zeitpunkt folgen. Grund dürften die Vorgaben des Digital Market Acts der EU sein.Aber ganz unabhängig vom Copilot gibt es zahlreiche interessante Neuerungen auch für die hiesige Nutzerbasis. So hat Microsoft mehrere Apps um KI-Funktionalitäten erweitert – allem voran das Urgestein Paint. Die Grafikanwendung bietet jetzt zum einen die Möglichkeit, Hintergründe und Ebenen zu entfernen, zum anderen eine Preview für den Text-zu-Bild-Generator Cocreator. Und auch die Fotos-App darf sich über ein KI-Upgrade freuen. Nutzer können in Fotos beispielsweise per sofort mit wenigen Klicks Hintergrundschärfe einfügen. Zudem hat Microsoft laut eigenen Angaben die Fotosuche in Onedrive-Konten verbessert. Fotos sollen sich nun auch anhand der Inhalte leicht finden lassen.Das Snipping Tool bietet wiederum mehr Möglichkeiten, um Inhalte auf dem Bildschirm zu erfassen. Mit dem Update können Nutzer bestimmte Textinhalte aus einem Bild extrahieren, um sie in eine andere Anwendung einzufügen, oder sensible Informationen durch Textschwärzung schützen.