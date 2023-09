Microsoft Paint mit Ebenen-Unterstützung

(Quelle: Microsoft)

21. September 2023 - Das betagte Grafikprogramm Paint von Microsoft bekommt Unterstützung für Ebenen und Transparenz. Die Neuerungen sind vorerst Windows-Insidern vorbehalten.

Microsoft hat sich offenbar dem hauseigenen Grafikprogramm Paint angenommen. Jüngst wurde publik, dass bereits in naher Zukunft ein KI-Bildgenerator in das zum Windows-Basisumfang gehörende Programm integriert wird ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Noch näher und konkreter ist jedoch die Unterstützung von Ebenen, wie Microsoft in einem Blog-Artikel schreibt . Damit wird Paint deutlich vielseitiger und flexibler und muss nicht mehr das stiefmütterliche Gratis-Grafikprogramm sein.Des Weiteren hat Microsoft angekündigt, dass die Transparenz bei der Bearbeitung von PNG-Dateien erhalten bleibt. Bislang wurde die Transparenz von Paint einfach in einen weissen Hintergrund umgewandelt. Darüber hinaus wird ein Bildausschnitt, den man entfernt, nun ebenfalls transparent und nicht mehr weiss. Das ist wichtig in Zusammenhang mit den Ebenen, damit das, was unterhalb liegt, zum Vorschein kommt, wenn auf der darüberliegenden Ebene etwas entfernt wird.Paint mit den beiden neuen Features wird ab sofort Windows-Insidern im Canary- und Dev-Channel zur Verfügung gestellt. Microsoft erbittet Feedback, welches implementiert und zu einem späteren, noch nicht genannten Zeitpunkt an alle User ausgerollt werden kann. (dok)