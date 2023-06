Microsoft Paint mit Dark Mode und UI-Update

(Quelle: Microsoft)

3. Juni 2023 - Zwei Jahre nach dem ersten Teaser ist es soweit: Der Dark Mode für MS Paint ist in den Startlöchern. Ein paar Verbesserungen für das Windows-interne Grafik-Tool gibt’s ebenfalls.

Fast zwei Jahre ist es her, dass Microsoft einen Dark Mode für das schon fast kultige Grafik-Tool MS Paint angekündigt hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun ist es endlich soweit: Die ersten Tests mit dem Dark-Mode-Paint laufen. Ausprobieren kann man das neue Paint derzeit in den Insider-Versionen von Windows 11 der Canary- und Dev-Channels (Version 11.2304.17.0). Standardmässig wird sich das Theme an den Windows-Einstellungen orientieren, alternativ kann der Dark Mode auch über ein neues Settings-Menü aktiviert werden.Neben den neuen Einstellungen gibt es noch kleine Verbesserungen beim Zoom der Leinwand – dieser ist nun granularer als zuvor, weiter gibt’s neu einen Button, um das ganze Bild in Paint mit einem Klick an die Fenstergrösse anzupassen. Verbessert wurde weiter das Image-Properties-Menü und die Shortcuts für das Tool (siehe Bildergalerie). (win)