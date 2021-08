Microsoft gibt Vorschau auf Windows-11-Version von Paint

(Quelle: Microsoft)

19. August 2021 - Mit Windows 11 wird auch eine neu gestaltete Version von Paint Einzug halten. Ein Teaser gibt nun einen ersten Einblick und zeigt, dass die Anwendung einen Dark Mode bekommt.

Im Hinblick auf den Release von Windows 11 gestaltet Microsoft auch die Paint App neu – zum ersten Mal seit Jahren und dies nachdem einst geplant war , Paint aus Windows 10 zu entfernen. Unter anderem bekommt Paint mit Windows 11 eine neue Befehlsleiste, auf der sich allerdings weitgehend dieselben Tools und Optionen finden wie in der aktuellen Windows-10-Version. Wie ein Twitter-Teaser von Panos Panay, Microsoft Head of Windows and Devices, aber zeigt, bekommt Paint zusammen mit Windows 11 einen Dark Mode. Zudem werden aus dem Video weitere Verbesserungen ersichtlich, etwa ein Schnellwahl-Menü für die verschiedenen Stifte, Pinsel und Effekte, oder ein schwebendes Font-Tool mit Zugriff auf die wichtigsten Befehle rund um Text und Schriften.Laut Panos Panay wird die neue Paint-Version in Kürze für Windows 11 Insider zum Testen bereitstehen. (mw)