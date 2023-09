Paint bekommt KI-Bildgenerator

(Quelle: OpenAI)

20. September 2023 - Paint soll nicht das veraltete Basis-Grafikprogramm blieben, als das wir es kennen. Offenbar verpasst Microsoft der Traditionsapplikation ein massives KI-Upgrade mit einem Bildgenerator basierend auf Dall-E und Bing.

Bereits bekannt ist, dass für das sehr einfache Grafikprogramm Paint für Windows eine neue, stark überarbeitete Windows-11-Version kommen soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Neu ist aber, dass Paint nicht nur kleinere neue Features wie das Freistellen von Objekten, einen Dark Mode und neue Menüs bekommt, sondern wohl auch massiv mit Künstlicher Intelligenz aufgebohrt wird – die Rede ist von einem KI-getriebenen Bildgenerator. Hinter dem Bildgenerator laufen Dall-E und Bing, die auf OpenAI-basierenden Generative-KI-Produkte von Microsoft , wie "Windowslatest" berichtet Die Funktion in Paint soll Cocreator heissen und aus Text-Prompts realistische Bilder erstellen können. Zum Schutz vor heiklen Bildmotiven kommt der OpenAI Safeguard zum Einsatz.Laut dem Bericht darf man in den kommenden Tagen oder Wochen bereits mit einem ersten Windows-Build rechnen, in welchem die KI-unterstützte Paint-Version enthalten ist. (win)