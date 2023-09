Hintergrund entfernen mit Paint für Windows 11

(Quelle: Microsoft)

11. September 2023 - Die Paint-App im neuesten Insider Build im Dev und Canary Channel wartet mit einer Funktion zum automatischen Entfernen des Bildhintergrunds zwecks Freistellung der Objekte im Vordergrund auf.

Windows Insider kommen als erste in den Genuss: Die Paint-App von Windows 11 erhält eine Background-Removal-Funktion. Mit dem Update von Windows auf Version 11.2306.30.0 im Dev oder Canary Channel hält ein neuer Button Einzug in Paint, der die komplette Entfernung des Bildhintergrunds mit einem einzigen Klick ermöglicht. Das neue Feature identifiziert die gewünschten verbleibenden Objekte im Vordergrund entweder aufs ganze Bild bezogen oder auf die aktuell getätigte Auswahl.



Der Background-Removal-Button erscheint in der Paint-Toolbar rechts neben dem Auswahlwerkzeug und wird mit einem schraffierten Icon dargestellt. Falls das Ergebnis beim Entfernen des gesamten Bildhintergrunds nicht den Erwartungen entspricht, lässt sich der zu entfernende Bereich mit dem Auswahlwerkzeug vor dem Klick auf den Button eingrenzen. (ubi)