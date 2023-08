Microsoft entschlackt Edge in Version 117

28. August 2023 - In der kommenden Version 117 von Edge erklärt Microsoft Nischenfeatures wie Picture Dictionary oder Kids Mode als veraltet. Dafür kommen Smart Find und Edge-for-Business-Verbesserungen hinzu.

Microsofts Edge-Browser steht kurz vor dem Release von Version 117, der auf Mitte September vorgesehen ist. Aktuell im Beta-Channel verfügbar, führt Edge 117 Neuerungen wie verbesserte Edge-for-Business-Features, eine neue Smart-Find-Funktion und einen E-Tree im Wallet ein. Wie üblich werden parallel dazu verschiedene Bugs und Sicherheitslücken eliminiert. Eine Übersicht über die Änderungen findet sich in den Release Notes zu Edge 117 Beta Im Lauf der Zeit sind immer wieder neue Funktionen zu Edge gestossen. Manche User finden den Browser mittlerweile überladen. Deshalb macht Microsoft mit Edge 117 nun Schluss mit Features, die zwar nice to have, aber alles andere als wirklich nötig sind und erklärt folgende Funktionalitäten als veraltet (deprecated): Math Solver, Picture Dictionary, Citations, Grammar Tools und Kids Mode. Die Features verbleiben zwar vorerst im Browser, bis Microsoft sie definitiv entfernt, sie werden aber nicht mehr weiterentwickelt und gepflegt. (ubi)