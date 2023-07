Edge erlaubt Kontrolle über Bing Chat

12. Juli 2023 - Über den Bing Chat lassen sich die Downloads öffnen und wahrscheinlich auch schon bald Themes ändern. Es ist wohl damit zu rechnen, dass Menüs und andere UI-Elemente künftig an Bedeutung verlieren könnten.

Microsoft arbeitet offenbar daran, dass sich der Edge Browser künftig über den Bing-KI-Chat steuern lässt. Aktuell können laut den Nachforschungen des Twitter-Users @Leopeva64 derzeit verschiedene Aktionen über den Chat ausgelöst werden. So öffnet das Kommando "down hub" etwa die Downloads, "fav page" öffnet derweil ein Tab mit den Favoriten ( via "Mspoweruser"). Mit entsprechenden Anfragen an den Chatbot kann dieser also in die Einstellungen und auf die Benutzeroberfläche im Allgemeinen zugreifen. Es ist also wohl damit zu rechnen, dass Einstellungs-Menüs oder sonstige UI-Interaktionen künftig auch über den Bing Chat zugänglich werden. Das Feature funktioniert ähnlich wie Windows Copilot, mit dem ähnliche Aktionen auf der Windows-11-Oberfläche möglich sind.Erst in der Canary-Version möglich ist heute etwa das Ändern der Edge-Themes, wie @Leopeva64 ebenfalls herausgefunden ha t. Weiter Funktionen und Aktionen werden wohl folgen und die Art der Interaktion mit Edge vielleicht grundlegend verändern. (win)