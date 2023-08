Edge for Business jetzt erhältlich

(Quelle: Microsoft)

23. August 2023 - Mit Edge for Business, angekündigt an der Build-Konferenz im Mai 2023 und jetzt verfügbar, will Microsoft eine "New Work Experience" schaffen, die Privates du Geschäftliches sauber trennt.

An seiner Entwicklerkonferenz im Mai 2023 hat Microsoft Edge for Business vorgestellt, eine speziell auf die Trennung von Geschäfts- und Privataktivitäten abgestimmte Variante des Browsers. Im Zentrum steht ein automatischer Umschalt-Mechanismus, der private und geschäftliche Daten im selben Browser unterbringt, aber mit getrennten Speicherstandorten und Cache-Bereichen. So wird zum Beispiel automatisch das Work-Profil aktiviert, wenn man bestimmte Websites aufsucht, und private Daten werden nicht mit den Unternehmenssystemen synchronisiert. Damit soll sich unter anderem die Angriffsfläche für Cyberattacken auf das Unternehmen verkleinern.