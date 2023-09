Windows 11 wird mit Copilot und 150 neuen Features erweitert

(Quelle: Microsoft)

22. September 2023 - Nächste Woche wird Microsoft ein Update für Windows 11 22H2 veröffentlichen, mit dem der KI-Assistent Copilot an allen Ecken und Enden integriert wird. Insgesamt erweitert das Update Windows 11 um über 150 neue Funktionen.

Microsoft will den KI-Assistenten Copilot fast ins gesamte Produktportfolio implementieren und hat wird mit dem kommenden Windows-Update die KI-Funktionalität auch in Windows 11 integrieren. Das Feature-Update erscheint nächste Woche am 26. September und wird neben der Copilot-Integration, die vorerst als Preview bereitgestellt wird, über 150 Neuerungen bringen, die in den letzten Wochen mehrheitlich bereits in Vorabversionen gezeigt wurden.Beim Windows-Update handelt es sich nicht wie man vermuten könnte, um die Version 23H2, sondern um ein Update für Windows 22H2, wie Microsoft klarstellt. Windows 11 23H2 soll derweil im Verlauf des Oktobers veröffentlicht werden.Beim auf kommende Woche angekündigten Update werden die Copilot-Möglichkeiten in diversen Apps bereitgestellt werden. Die Grafik-App Paint wird mithilfe von Copilot beispielsweise in die Lage versetzt werden, Hintergründe zu entfernen und kann mit der Preview-Version von Cocreator aufwarten, womit Paint durch eine generative KI erweitert wird. Die Bildbearbeitung Photos vermag neu für unscharfe Hintergründe zu sorgen. Weiter wurde die Bildersuche in Onedrive verbessert, indem sich neu nach Inhalten oder Örtlichkeiten suchen lässt. Das Sceenshot-Werkzeug Snipping-Tool erlaubt weiter das Extrahieren von Textinhalten aus Bildern. Dazu können Bewegtbilder mit Ton hinterlegt werden. Der Video-Editor Clipchamp steht mit Kompositionen, Szenevorschlägen und Erzählungen zur Seite, die auf Basis des bereitgestellten Videomaterials generiert werden.