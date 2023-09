OpenAI lanciert Bildgenerator Dall-E 3

(Quelle: OpenAI)

21. September 2023 - OpenAI hat die jüngste Version seines Bildgenerators präsentiert. Dieser ist nun in der Lage, hochkomplexe Texteingaben in ein adäquates Bild zu verwandeln.

OpenAI hat seinen Bildgenerator Dall-E aufgemotzt. Wie das Unternehmen auf einer eigens eingerichtet Page erläutert , ist der Bildgenerator nun in der Lage, Bilder nach Textanweisungen bis ins kleinste Detail zu erstellen. Insbesondere komplexe Anweisungen oder Vorstellungen, die fernab der Realität seien, wie etwa Cartoons, stellen Dall-E 3 nun nicht mehr vor eine Herausforderung. Als Beweis postete CEO Sam Altmann auf X ein Bild, welches untermauert, wozu der jüngste Bildgenerator fähig ist. Dall-E3 ist auch in der Lage, aus einem sehr langen Prompt ein ansprechendes Bild zu gestalten. Dazu kann man dem Tool neu auch verschiedene Komponenten des Bildes diktieren, sodass das Bild über einen klar abgegrenzten Hintergrund verfügt.Dall-E 3 wird ab Anfang Oktober für alle ChatGPT-Plus- und ChatGPT-Enterprise-Kunden verfügbar sein. OpenAi erhebt keine Urheberrechte auf die von der KI erzeugten Bilder, sie sind also frei verwendbar, auch kommerziell. Das Unternehmen baut jedoch gewisse Limitationen ein, sodass es nicht möglich ist, Bilder im Stil eines bekannten Künstlers zu generieren. Ferner können keine anstössigen Bilder und keine Bilder von bekannten Persönlichkeiten erstellt werden. (dok)