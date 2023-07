OpenAI hält Bildbearbeitung bewusst zurück

(Quelle: Microsoft)

20. Juli 2023 - OpenAI hat die Bildbearbeitung durch KI aus datenschutzrechtlichen Gründen noch nicht freigegeben, obwohl es technisch machbar wäre. Google geht mit Bard einen Schritt weiter, blockt aber ab, sobald Menschen auf Bildern im Spiel sind.

ChatGPT-4 ist technisch gesehen multimodal und somit in der Lage, Bilder zu interpretieren und generieren. Allerdings haltet OpenAI diese Funktion noch zurück, da mit dieser Technik auch die Möglichkeit einer Gesichtserkennung besteht. In Zusammenarbeit mit dem Start-up «Be my Eyes» wird versucht, mittels KI die Umgebung für sehbehinderte Personen zu beschreiben. Diese Funktion ist aber noch in der Entwicklung und nicht öffentlich zugänglich. Diesbezüglich sei einer Testperson aufgefallen, dass die KI die Bilder der Umgebung nicht verarbeitet, wenn eine Person beschrieben werden soll, wie "Heise" ausführt OpenAI sagt diesbezüglich, dass ihre KI in der Lage wäre, Gesicht von bekannten Persönlichkeiten zu identifizieren, aus datenschutzrechtlichen Gründen wird dies aber unterbunden. "Wir wünschen uns einen Austausch mit der Öffentlichkeit. Wenn wir hören, dass ein solches Tool gar nicht erwünscht sei, sind wir da auch an Bord", sagte der OpenAI-Verantwortliche Sandhini Agarwal. Agarwal meint damit nicht nur die Gesichtserkennung, sondern die Bildbearbeitung im Allgemeinen.Google geht diesbezüglich mit Bard einen Schritt weiter. Googles KI bietet die Möglichkeit, Bilder hochzuladen und analysieren zu lassen. Allerdings haltet sich auch Google bei Personen zurück. Sobald auf einem Bild Menschen zu erkennen sind und nach denen gefragt wird, antwortet Bard, dass in Bezug zu Personen noch keine Ausführungen möglich seien. (adk)