OpenAI trainiert KI mit lizenzierten Archivinhalten von Associated Press

18. Juli 2023 - OpenAI hat einen grossen Deal mit Associated Press abgeschlossen: Der ChatGPT-Entwickler erhält Zugang zu den Textarchiven der US-amerikanischen Presseagentur und kann mit den Inhalten künftig seine künstliche Intelligenz trainieren.

OpenAI und Associated Press (AP) verkünden die erste grosse Vereinbarung ihrer Art: Der ChatGPT-Entwickler zahlt der US-amerikanischen Presseagentur Geld für den Zugriff auf das eigene Textarchiv. Die Inhalte, die laut AP bis in das Jahr 1985 zurückreichen, dienen künftig somit auch dazu, ChatGPT weiter zu trainieren. Die Vereinbarung sehe vor, dass OpenAI einen Teil des Textarchivs von AP lizenziert, während AP wiederum die Technologie- und Produktexpertise von OpenAI nutzen wird, erklärten die beiden Unternehmen.Die oft textbasierten Deep Learning-Systeme, sogenannte Large Language Models, benötigen grosse Mengen an Inhalten, um ihre Fähigkeiten zu trainieren und zu verfeinern. Zuletzt hatte sich jedoch ein Streit rund um die Urheberrechte geschützter Daten zugespitzt und um die Frage, ob die KI-Entwickler diese verletzen, wenn sie die Texte und andere Medien wie Musik, Filme und Bilder für das KI-Training nutzen. Unter anderem gehen aktuell drei Autoren gerichtlich gegen OpenAI und Meta vor. Es handelt sich um eine von mehreren Klagen gegen die verschiedenen KI-Anbieter.