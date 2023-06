OpenAI integriert Bing in ChatGPT iPhone-App

(Quelle: Apple App Store)

28. Juni 2023 - Nutzer der ChatGPT-App für iOS können ab sofort, falls sie ein Plus-Abonnement besitzen, mit Microsofts Suchmaschine Bing browsen. Zudem wurde kürzlich eine Anwendung veröffentlicht, die ChatGPT auf Windows 3.1 bringt.

OpenAI hat der im Mai lancierten ChatGPT App für iOS ein interessantes Update spendiert, das Microsofts Suchmaschine Bing integriert. Plus-Nutzer sollen dank der neuen Browsing-Funktion zusätzliche, umfassende Antworten und aktuelle Erkenntnisse über Ereignisse und Informationen erhalten, die über die ursprünglichen Trainingsdaten des Modells hinausgehen.Um das neue Feature zu testen, ist, neben dem bereits erwähnten kostenpflichtigen Plus-Abo, die Aktivierung des Browsings im Abschnitt "Neue Funktionen" in den App-Einstellungen notwendig. Anschliessend ist laut OpenAI in der Modellumschaltung GPT-4 sowie in der Dropdown-Liste "Mit Bing browsen" zu wählen.