Offizielle iOS-App von ChatGPT veröffentlicht

(Quelle: Apple App Store)

19. Mai 2023 - OpenAI hat eine kostenlose iOS-App von ChatGPT veröffentlicht. Leider ist diese vorerst nur in den USA verfügbar. Weitere Länder sollen aber schon bald folgen.

Die App Stores von Apple und Google sind voll von Apps rund um AI und ChatGPT – eine offizielle ChatGPT-App hat es bislang jedoch noch nicht gegeben. Jetzt aber hat Entwickler OpenAI eine erste ChatGPT-App für iOS veröffentlicht . Vorerst ist diese allerdings nur auf dem US-Markt verfügbar. OpenAI erklärt via Blog jedoch, dass die Verfügbarkeit in den kommenden Wochen auf weitere Länder ausgedehnt werden soll.Funktional wie auch bezüglich Look&Feel soll die kostenlose App weitgehend der ChatGPT-Website entsprechen. Zusätzlich bietet sie aber Spracherkennung, wobei OpenAIs Open-Source-Spracherkennungslösung Whisper zum Einsatz kommt.Android-Nutzern bleiben zunächst noch aussen vor, aber nicht mehr lange. Wie OpenAI verspricht, seien sie als nächste dran, die Arbeit an einer ChatGPT-App für Android laufe. (mw)